В Мурино в ночном пожаре пострадал человек

В Мурино ночью спасатели вынесли из квартиры тело без признаков жизни.

В ночь на 12 февраля в Мурино загорелась квартира. Сообщается, что возгорание произошло в доме номер 7 по Петровскому бульвару. Очевидцы рассказали, что пострадало жилое помещение на первом этаже.

Мобильный корреспондент Piter.tv сообщает, что из здания вынесли человека без движения. В настоящее время достоверный сведений о его состоянии нет. На месте инцидента работали спасатели, представители скорой помощи. На заснятом видео с места происшествия видно, что к моменту приезда сотрудников пожарной службы из окна дома валил густой черный дым.

Как стало известно, у владельца квартиры соседи замечали отклонения в психике. Мужчина стучал молотком по стенам и двери. Молодой человек выпрыгнул из окна до приезда спасателей. В результате он сломал ногу. При осмотре медики обнаружили на теле пострадавшего надетую на шее металлическую цепь, которой обычно привязывают собак. На “украшении” были привязаны ножницы.

Видео: Piter.tv