В Ленобласти потушили пожар в Александро-Свирском мужском монастыре

Возгорание на территории монастыря произошло в парильне

Ликвидирован мощный пожар на территории Александро-Свирского мужского монастыря в деревне Старая Слобода в Лодейнопольском районе. Как сообщила пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, сообщение о возгорании поступило в четверг, 14 декабря, ближе к шести вечера. На место происшествия сразу же отправились сотрудники "Леноблпожспаса".

Как оказалось, пожар произошёл на первом этаже здания для служителей монастыря — в банном отделении. В помещении парильни горела стеновая отделка на площади 20 "квадратов". Пожарные смогли ликвидировать возгорание за час.

Отметим, что служители монастыря самостоятельно покинули здание до прибытия пожарной охраны. Пострадавших нет.

Ранее пожарные тушили автомобиль, который загорелся на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге.

Видео: Telegram-канал "Правопорядок и безопасность ЛО"