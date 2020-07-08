Пожар на Пушкинской улице вызвал транспортный коллапс на юге Петербурга

Единственный выезд из Шушар оказался перекрыт из-за ЧП.

Во вторник, 20 сентября, утрений пожар на складе в посёлке Шушары обернулся транспортным коллапсом. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", единственный выезд для местных жителей по-прежнему перекрыт.

Пробка сковала Пушкинскую улицу: машины там стоят в обе стороны. Аналогичная ситуация наблюдается на Витебском проспекте, Школьной улице и на съезде с внешней стороны КАД.

Напомним, что сигнал о пожаре в Шушарах поступил в 6:40. Площадь возгорания оценивалась в 500 кв.м., позже она достигла 1 тыс. кв.м. По состоянию на 8:27 возгоранию присвоили ранг №3.

В 10:24 пожар был локализован. В тушении приняли участие 56 спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт Пулковского шоссе разделили на восемь этапов.

Фото: Яндекс.карты