Пожар в Шушарах локализован

С огнём боролись почти 60 спасателей.

Пожар, вспыхнувший ранним утром 20 сентября в Пушкинском районе, удалось локализовать в 10:24 утра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Напомним, что в 6:40 огонь охватил складское помещение в доме №25 по Пушкинской улице. Площадь возгорания оценивалась в 500 кв.м., позже она достигла 1 тыс. кв.м. Ранг пожара возрос от №2 в 7:20 до №3 в 8:27. Наконец, увеличилось число спасателей – изначально на место прибыли 48 человек на 10 спецмашинах, а локализацией уже занимались 56 человек и 14 единиц спецтехники.

Сведений о пострадавших по-прежнему нет.

Ранее мы сообщили о том, что на Искровском проспекте горела квартира.

Видео: Пресс-служба управления МЧС по Санкт-Петербургу (Андрей Литовка)