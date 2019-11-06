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Пожар в Шушарах локализован
Сегодня, 10:33
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Пожар в Шушарах локализован

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С огнём боролись почти 60 спасателей.

Пожар, вспыхнувший ранним утром 20 сентября в Пушкинском районе, удалось локализовать в 10:24 утра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Напомним, что в 6:40 огонь охватил складское помещение в доме №25 по Пушкинской улице. Площадь возгорания оценивалась в 500 кв.м., позже она достигла 1 тыс. кв.м. Ранг пожара возрос от №2 в 7:20 до №3 в 8:27. Наконец, увеличилось число спасателей –  изначально на место прибыли 48 человек на 10 спецмашинах, а локализацией уже занимались 56 человек и 14 единиц спецтехники.

Сведений о пострадавших по-прежнему нет.

Ранее мы сообщили о том, что на Искровском проспекте горела квартира.

Видео: Пресс-служба управления МЧС по Санкт-Петербургу (Андрей Литовка)

Теги: мчс, пожар в шушарах, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

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