На Искровском проспекте горела квартира

Сегодня утром, 18 октября, в Невском районе полыхала квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила диспетчеру в 09:17. На Искровском проспекте, 20, огонь охватил двухкомнатную квартиру.
Тушить пламя отправились 10 спасателей. Спустя 30 минут возгорание локализовали.
Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара также привлекали две спецмашины.
Ранее на Piter.tv: ночной пожар в квартире на Турку тушили 2,5 часа.
Фото: Piter.tv
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