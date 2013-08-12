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На Искровском проспекте горела квартира
Сегодня, 10:23
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На Искровском проспекте горела квартира

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Тушить пламя отправились 10 спасателей.

Сегодня утром, 18 октября, в Невском районе полыхала квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 09:17. На Искровском проспекте, 20, огонь охватил двухкомнатную квартиру. 

Тушить пламя отправились 10 спасателей. Спустя 30 минут возгорание локализовали. 

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара также привлекали две спецмашины.

Ранее на Piter.tv: ночной пожар в квартире на Турку тушили 2,5 часа.

Фото: Piter.tv

Теги: искровский проспект, мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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