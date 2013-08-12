На Искровском проспекте горела квартира

Тушить пламя отправились 10 спасателей.

Сегодня утром, 18 октября, в Невском районе полыхала квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 09:17. На Искровском проспекте, 20, огонь охватил двухкомнатную квартиру.

Тушить пламя отправились 10 спасателей. Спустя 30 минут возгорание локализовали.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара также привлекали две спецмашины.

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Фото: Piter.tv