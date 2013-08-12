Ночной пожар в квартире на Турку тушили 2,5 часа

Сегодня, 17 сентября, во Фрунзенском районе горела квартира. Пожар произошел на улице Турку, 29, корпус 1. Пламя тушили 2,5 часа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила диспетчеру в 03:00. Выяснилось, что в "двушке" огонь распространился по площади 5 "квадратов". Ликвидировать возгорание отправились 15 спасателей и три единицы спецтехники.
В 05:38 возгорание локализовали. Во время пожара никто не пострадал.
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Фото: Piter.tv
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