Пожар в посёлке Белоостров локализован

В посёлке Белоостров сгорел автосервис.

Сегодня, 3 марта, в поселке Белоостров Курортного района города Санкт-Петербурга сгорело здание автосервиса. Как сообщает региональное управление МЧС, вспыхнул металлический ангар.

Площадь пожара составила 2100 кв. м. Сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности бис-1 из-за повышенной угрозы распространения огня.

Информации о пожаре поступила в районе 12 часов дня и уже в 12.41 в МЧС сообщили о локализации пожара и снижении ранга.

Информации о пострадавших нет.