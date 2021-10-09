Пострадавший осматривается бригадой СМП.

Из горящей квартиры на Школьной улице пожарные спасли мужчину. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В МЧС в 14:34 поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартине на Школьной улице, дом 118. В квартире обгорела обстановка на площади 20 кв. метров.

В 14:58 пожар был ликвидирован силами 15 человек личного состава МЧС. Пострадавший осматривается бригадой СМП.

Ранее в Тярлево сотрудники ДПС вынесли из горящего дома трех человек.

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