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Из горящей квартиры на Школьной улице пожарные спасли мужчину

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Пострадавший осматривается бригадой СМП.

Из горящей квартиры на Школьной улице пожарные спасли мужчину. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В МЧС в 14:34 поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартине на Школьной улице, дом 118. В квартире обгорела обстановка на площади 20 кв. метров.

В 14:58 пожар был ликвидирован силами 15 человек личного состава МЧС. Пострадавший осматривается бригадой СМП.

Ранее в Тярлево сотрудники ДПС вынесли из горящего дома трех человек.

Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Анна Вакарина)

Теги: школьная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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