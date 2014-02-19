Пожар на Московском шоссе удалось локализовать

В воскресенье, 5 апреля, в 15:32 поступило сообщение о пожаре на Московском шоссе, 115, сообщили в пресс-службе МЧС.
Сообщается, что на открытой местности горят складируемые деревянные поддоны на площади сто квадратных метров. На место пожара прибыли 8 единиц техники и 35 специалистов. В 16:58 возгорание удалось локализовать.
Мобильный корреспондент Piter.tv прислал видеозапись, на кадрах которой видно воспламенение. Отметим, что информации о пострадавших не поступало.
Ранее мы писали, что на Пироговской набережной произошла авария с участием каршеринга.
Видео: Piter.tv
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