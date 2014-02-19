Пожар на Московском шоссе удалось локализовать

Горят деревянные поддоны на площади 100 кв.метров.

В воскресенье, 5 апреля, в 15:32 поступило сообщение о пожаре на Московском шоссе, 115, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что на открытой местности горят складируемые деревянные поддоны на площади сто квадратных метров. На место пожара прибыли 8 единиц техники и 35 специалистов. В 16:58 возгорание удалось локализовать.

Мобильный корреспондент Piter.tv прислал видеозапись, на кадрах которой видно воспламенение. Отметим, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что на Пироговской набережной произошла авария с участием каршеринга.

Видео: Piter.tv