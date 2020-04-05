На Пироговской набережной произошла авария с участием каршеринга

Причины столкновения выясняются.

Днем в воскресенье, 5 апреля, на Пироговской набережной произошло ДТП. В редакцию Piter.tv попала видеозапись момента аварии.

Столкновение Fiat Albea и каршеринга Kia Picanto произошло на Пироговской набережной перед спуском под Гренадерский мост. На записи видно, как "Фиат" на большой скорости влетает в "Киа", отчего каршеринг разворачивается и останавливается на островке. Сообщается, что левая полоса занята. Сотрудники ДПС на месте.

О пострадавших информация не поступала.

Ранее мы писали, что трое неизвестных отобрали еду у курьера на севере Петербурга.

Видео: Piter.tv