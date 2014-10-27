Детей, пострадавших при пожаре на Авиаконструкторов, готовят к операции на позвоночнике

Брата и сестру перевели в институт Турнера, где их ждет хирургическое вмешательство.

Представители аппарата Уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге С.Ю. Агапитовой сообщила, что детей, пострадавших при пожаре на Авиаконструкторов перевели в институт Турнера. Брат и сестра находятся в отделении хирургии позвоночника в детском ортопедическом институте. Врачи диагностировали у детей взрывной перелом позвоночника. Они ждут операции.

Напомним, что 16-летнему мальчику и 14-летней девочке пришлось выпрыгивать из горящего здания с высоты пятого этажа. Piter.tv рассказывал, что Квартира на Авиаконструкторов, откуда прыгала петербурженка с детьми, могла загореться от сауны. Их мать не смогли поймать пожарные, растянувшие внизу одеяло. Женщина погибла. Несколько дней дети провели в реанимации.

Также администрация Приморского района заявила, что сейчас район пытается помочь семье денежно, а также специалисты занимаются восстановлением их документов. От временного жилья отец детей отказался.