В пожаре в жилом доме Екатеринбурга погибли 7 человек

Основная версия пожара - поджог.

В Екатеринбурге в пожаре погибли 7 человек.

Региональное управление МЧС РФ по Свердловской области сообщает, что в 26.03.2020 в 23:06 (местное время) поступил сигнал о пожаре в жилом деревянном доме по адресу ул.Омская, 91 в Екатеринбурге. По прибытию пожарного подразделения одноподъездный 2х-этажный жилой дом был охвачен огнем. Самостоятельно из дома эвакуировались 10 человек. Спасатели вынесли из горящего здания 2 газовых баллона, что предотвратило взрыв. К половине 2го (местное время) пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Сообщается, что в пожаре погибли 7 человек, еще один человек пострадал. Пострадавшая женщина в тяжелом состоянии в больнице. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что причиной пожара мог стать поджог. Региональные следственные органы по факту гибели людей на пожаре возбудили уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом" и "умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога", сообщает РИА Новости.

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Видео: ГУ МЧС РФ по Свердловской области