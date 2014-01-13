Поздравления со Старым Новым годом 2018

Piter.tv подготовил для Вас поздравления в стихах со Старым Новым годом.

Старый Новый год традиционно отмечают во многих странах в ночь с 13 на 14 января. Две встречи Нового года появились из-за перехода с юлианского календаря на сегодняшний.Разница между ними ровно 13 дней.

Однако для современных людей Старый Новый год - лишь дополнительная возможность или второй шанс отметить любимый праздник. В полночь стоит еще раз загадать свое сокровенное желание.

Этот Старый Новый год

Пусть всё лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет

Всё, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроенье.

Пусть добавит ковшик сил,

Мир чтоб к вам приветлив был,

Чтобы не было печали,

Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,

Чтоб морозы принесли

Только бодрость для успеха.

Вам любви, удач и смеха!

В этот Старый Новый год Пожелаю снова: Пусть он счастье принесет, Будут все здоровы. Пусть сбываются мечты И желанья Ваши, Чтобы жизнь со всех сторон Становилась краше! Пусть этот старый Новый год Вам много счастья принесет. Пусть деньги сыплются мешками, Добро всегда пусть будет с вами! Желаю всем веселья, смеха, Желаю только лишь успеха, Чтобы сбывались все мечты, Не знать проблем и суеты! Новый год пришёл! Ура! Веселимся - дубль два: Старый Новый год идёт, Счастье в каждый дом несёт! Пусть все сбудутся желанья, Прозвучат в любви признанья, Волшебство произойдёт В этот Старый Новый год!