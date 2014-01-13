Поздравления со Старым Новым годом 2018

Старый Новый год традиционно отмечают во многих странах в ночь с 13 на 14 января. Две встречи Нового года появились из-за перехода с юлианского календаря на сегодняшний.Разница между ними ровно 13 дней.
Однако для современных людей Старый Новый год - лишь дополнительная возможность или второй шанс отметить любимый праздник. В полночь стоит еще раз загадать свое сокровенное желание.
Этот Старый Новый год
Пусть всё лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
Пусть он в дом к вам заметет
Всё, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.
Пусть добавит ковшик сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.
Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха.
Вам любви, удач и смеха!
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
Пусть этот старый Новый год
Вам много счастья принесет.
Пусть деньги сыплются мешками,
Добро всегда пусть будет с вами!
Желаю всем веселья, смеха,
Желаю только лишь успеха,
Чтобы сбывались все мечты,
Не знать проблем и суеты!
Новый год пришёл! Ура!
Веселимся - дубль два:
Старый Новый год идёт,
Счастье в каждый дом несёт!
Пусть все сбудутся желанья,
Прозвучат в любви признанья,
Волшебство произойдёт
В этот Старый Новый год!
С праздником тебя волшебным,
С Новым годом еще раз.
Я желаю тебе счастья
И любви большой запас!
Пусть всё будет, что захочешь,
Грусть оставь ты позади.
С годом Новым, с годом Старым!
Чтоб исполнились мечты!
Оливье, застолье, тосты,
Ходят ряженые в гости.
Дежавю? А может, нет?
Старый Новый год, привет!
Принимайте–ка, друзья,
Поздравленья от меня:
Всем душою не стареть,
Веселиться, песни петь.
Праздничного настроенья
Вам до самого Крещенья!
Стихи: сайт "Поздравок"