Поздравления с 23 февраля в стихах

В России 23 февраля будут праздновать День защитника Отечества. Piter.tv подготовил в этом материале поздравительные короткие стихотворения.

День защитника Отечества в России празднуется 23 февраля. Такое название праздник официально получил лишь в 2002 году. Также с этого года празднику дали статус официального выходного дня, кроме того 23 февраля считается не только профессиональным днем военнообязанных, но и тех, кто защищает, защищал или только будет защищать Россию.

Поздравления с 23 февраля

Вас, мужчины, поздравляем

С 23 Февраля,

Пусть задор не угасает

По любым причинам зря.

Пусть вам силы прибавляют

Лишь приятные сюрпризы,

А душа всегда пылает,

Чтоб жилось лишь полной жизнью!

С 23 Февраля, любимые мужчины!

Вы защита наша. Поздравляем от души.

Для улыбок пусть всегда находятся причины,

Все мгновенья жизни будут хороши.

Наполняет вашу жизнь пускай достаток,

Согревает счастье нежностью, теплом.

Каждый день пусть будет гладок

И уютом будет переполнен дом.

Мужчины наши, поздравляю

Вас с 23 Февраля

Сегодня я вам пожелаю

Чтоб жили на Земле не зря.

Чтоб "честь" и "гордость" были

Не просто лишь слова.

Чтобы не только сила,

Но и ответственность была.

Здоровья вам, успеха,

И мирных жизни дней.

Улыбок вам и смеха,

Без горя и потерь.





Поздравляем мы сегодня

Каждого мужчину,

В этот день ведь есть на то

Веская причина.

Двадцать третье февраля -

Праздник самый лучший.

Мужикам желаем мы

Лишь благополучия.

Защищают пусть они

Женщин от напастей,

А за это их всегда

Ждет тепло и счастье!С буквы "М" большой мужчины,

К нам сошли вы как с картины.

И сегодня в праздный час

Поздравление для вас:

Быть «стальными» как Сталлоне,

Быть богаче Аль Капоне,

Быть красивей, чем Бред Питт,

Быть счастливым как Уилл Смит!

С Днем защитников Отечества сердечно

Всех мужчин приветствую от всей души!

Будет жизнь пускай легка, беспечна,

Пусть сбываются, конечно же, мечты.

Пусть невзгоды, горести, печали

Вас всегда обходят стороной.

И проблемы чтоб не докучали,

И на сердца чтоб царил покой.

Мужчины, защитники, с праздником вас.

Желаем быть в форме отменной.

И чтоб защищать не случилось вам нас,

Хоть вы бы смогли, несомненно.

Пусть будут наполнены чувством сердца,

И пусто не будет в карманах.

Не подвиг пусть красит, теперь, храбреца,

А нежность с любимой и мамой.

В День защитника Отечества достойны похвалы

Мужчины, поздравляем вас, желаем чтоб прошли

Свой путь достойно и легко, достигли чтоб побед,

И силы чтоб хватило вам на целых на сто лет,

Чтоб укрепляли мужество и быть всегда могли

Такими же вы сильными, чтоб счастье обрели,

Пускай всё получается, сбываются мечты,

Чтобы свое призвание всегда могли найти!

Будьте героями вы для кого-то,

Чтоб вас ценили и боготворили,

И по душе пускай будут заботы,

Чтоб начинанья успешными были.

Сил вам во всем, теплоты, вдохновенья,

Жизнь чтоб с удачей навеки свела.

И лишь прекрасного вам настроенья.

С 23-м, мужчины, вас февраля!

Стихи: сайт "Поздравок"