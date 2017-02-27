День защитника Отечества: поздравления в стихах с 23 февраля 2018

Piter.tv подготовил поздравления в стихах на День защитника Отечества.

В 1995 году вышло постановление об учреждении 23 февраля праздника с новым названием. Официально оно звучало так: День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году - День защитника Отечества. А уже сегодняшнее название появилось лишь в 2002 году. С этого года праздник получил статус официального выходного дня и стал не только профессиональным днем военнообязанных, но и всех тех, кто защищает, защищал или только будет защищать Россию.

Поздравления с 23 февраля в стихах

От всей души мы поздравляем

Вас с Двадцать третьим февраля!

И в День защитника желаем

Быть гордостью страны всегда.

Желаем быть для всех примером,

Желаем Вам удач в делах,

В работе оставаться первым

И быть разборчивым в друзьях.

Пусть Вас не трогают заботы,

В семье - всё гладко, в доме - смех.

Желаем крепкого здоровья,

Пусть Вам сопутствует успех.

Самые сильные, самые смелые,

Умные, чуткие, добрые, верные...

Всех ваших качеств нам просто не счесть!

Мы очень рады, что вы у нас есть.

Дружно сегодня мы вас поздравляем,

Успехов, удачи, достатка желаем.

Ваш день февральский сейчас наступил,

Пусть он придаст вам здоровья и сил!



С праздником мужества, славы и силы!

Чествуем вас, дорогие мужчины!

И от души вам желаем с любовью,

Чтоб богатырским было здоровье.

Ясного неба, лишь мирных сражений,

Роста карьерного и достижений.

Пусть на все блага жизнь будет щедра.

Радости, счастья, любви вам, добра.



Здоровья, мира, света, счастья,

Дней ярких, светлых, без ненастья,

Любви безоблачной, большой,

Всегда довольным быть судьбой!

Чтоб всё сбывалось, удавалось,

Лишь радость в жизни приключалась.

Веселья, смеха без конца

В день 23 Февраля!



Вы, мужчины, наша гордость,

Наша сила, мощь и стать.

В День защитника хотим мы

Вам сердечно пожелать

Стратегических решений

И надежнейших тылов,

Лишь побед без поражений,

Дома чтоб ждала любовь,

Дух был сильным, тело - крепким,

Друг был верным на века.

Мира над страной любимой,

В сердце - счастья огонька.



День защитника Отечества -

Не просто день календаря.

День доблестных людей, и чести,

И жизней, отданных не зря!

Мужчин сегодня поздравляем,

Желаем счастья и побед,

И мира в жизни, и удачи,

Не знать ни горестей, ни бед!

Сопровождает пусть везение,

И рядом будут пусть друзья.

И пусть спокойным будет праздник -

День 23 Февраля!

Смелые, честные, даже отважные,

Умные, добрые, сердцем бесстрашные.

С женщиной - нежные, в деле - серьезные,

Все по плечу вам задания сложные.

Вас поздравляем мы с праздником мужества,

Рой добрых слов пусть над вами закружится:

Счастья, здоровья, любви и терпения,

Веры, удачи, надежды, везения!

Будь защитником надежным,

Силой духа восхищай.

Даже то, что невозможным

Представлялось, воплощай.

Будь силен и благороден,

Выбирай свой верный путь.

И из многих-многих сотен

Самым лучшим, первым будь.

Приветствуем защитников Отечества!

Оплот вы мира. И сегодня человечество

За свой покой всех вас благодарит

Да уважение к вам бережно хранит.

Решительно врагу отпор давайте,

А когда нужно, за страну горой вставайте.

Вы, только Вы одни - наша защита.

О вас сегодня скажем мы открыто:

Крутые парни и красавцы хоть куда.

Равняйсь, всем смирно! Не взирая на года,

Успешны будьте вы сегодня и всегда.

Стихи: сайт "Поздравок"