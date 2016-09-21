В Петербурге общественная организация поздравляет с Днем Рождения 250 особенных детей в год

ООИ "Профессия" в январе этого года создали проект "День рождения для детей-инвалидов". Организация поздравляет 250 детей в год. Канал PiterTV посетил день рождение одного из таких особенных детей.

Андрюше Гаврилову четыре года и все это время с рождения он не расстается со слуховыми аппаратами – у мальчика инвалидная четвертая степень тугоухости. Именно к таким ребятам, как он, в Дни рожденья приходят волшебники из общественной организации инвалидов «Профессия».

«Проект "День рождение для детей инвалидов" существует с января 2017 года. Этот проект был создан в конце 2016 года. Его создали сотрудники-инвалиды и эту цель и задачу они поняли, что надо приносить в дом радость детям, которые будут всегда с восторгом нас принимать. И соответственно, мы поздравляем в год 250 человек." – говорит генеральный директор ООИ «Профессия» Александр Баев.

На вопрос о том, выполняется ли их главная цель таких приездов – нести радость – актриса Ирина Хабибуллина уверенно отвечает «Конечно!»: «Когда я приезжаю поздравлять ребенка, я понимаю, для чего и зачем я это делаю и какие эмоции я должна ему подарить"

Сама общественная организация существует вот уже 15 лет и за это время помогала инвалидам найти работу, приобрести специальное оборудование, или просто приезжала с подарками к воспитанникам детских домов.

Мама Андрюши уверена – такие программы необходимы: «Это необходимо деткам. Есть совсем больные детки, которые в принципе не выходят из дома, сидят в четырех стенах, и у них никаких развлечений. Ничего не доставляет радости кроме мамы и папы."

Сюрприз ко дню рождения был не первым появлением «Профессии» в их доме:

«Зимой к нам приходил Дед Мороз. Жаль, конечно, что он так ненадолго приходил, хотелось бы, чтобы подольше задерживался. Но я понимаю, ему много детей надо поздравить. Но вообще пусть приходят на пять, десять, двадцать минут

Рад приходу волшебников не только маленький именинник, его сестрёнка Влада даже поблагодарила их за двадцать минут веселья.

Арина Мифтахутдинова, Эльвира Камалова

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