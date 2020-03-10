Вышел новый трейлер "Круиза по джунглям" от Disney

Во вторник, 10 марта, в сети появился трейлер "Круиза по джунглям". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Disney Россия.
По сюжету главная героиня исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое обладает магическими целебными свойствами. В ролях – Эмили Блант ("Тихое место") и Дуэйн Джонсон ("Форсаж", "Рэмпейдж").
Кинолента появится в российском прокате с 23 июля 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что Disney снимет сериал-приквел "Красавицы и чудовища".
Видео: Disney Россия/YouTube
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