Вышел новый трейлер "Круиза по джунглям" от Disney

Кинолента появится в российском прокате с 23 июля 2020 года.

Во вторник, 10 марта, в сети появился трейлер "Круиза по джунглям". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Disney Россия.

По сюжету главная героиня исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое обладает магическими целебными свойствами. В ролях – Эмили Блант ("Тихое место") и Дуэйн Джонсон ("Форсаж", "Рэмпейдж").

Кинолента появится в российском прокате с 23 июля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Disney снимет сериал-приквел "Красавицы и чудовища".

Видео: Disney Россия/YouTube