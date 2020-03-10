Disney снимет сериал-приквел "Красавицы и чудовища"

В сериале могут появиться актеры Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.

Во вторник, 10 марта, стало известно, что компания Disney начала работу над сценарием сериала-приквела "Красавицы и чудовища". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Извечтно, что телесериал ограничится всего шестью сериями. В сюжете история, которая произошла задолго до встречи красавицы и Чудовища. Известно, что к своим ролям вернутся актеры Люк Эванс и Джош Гад — Гастон и ЛеФ. Кроме того, в мини-сериале могут появится исполнители главных ролей — Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.

Сценарий адаптируют Адам Хоровиц и Эдвард Китсис, которые ранее работали над сериалом "Однажды в сказке".

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Видео:Walt Disney Studios/YouTube