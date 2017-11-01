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Появилось видео жуткой аварии под Красноярском: погибли 8 человек

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Piter.tv публикует полный список погибших в жестокой аварии под Красноярском, а также видео с места проишествия.

Утром 10 февраля под Красноярском произошла автокатастрофа, в которой погибли 8 человек, в числе которых 2 годовалых ребёнка. Примерно в 10 утра на 70-м километре трассы Канск - Тасеево - Устье в Дзержинском районе столкнулись минивэн Honda Odyssey и КАМАЗ. Удар сталкновения был слишком мощным, отчего много погибших.

По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по части 5 статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

 

 

По предварительной версии, в ДТП виноват водитель "Хонды". Он нарушил ПДД, выехал на встречную п, где и столкнулся с грузовиком. 

 

 

На место аварии прибыл вертолет Ми-8 Сибирского регионального центра МЧС России. На борту работали психологи Министерства чрезвычайных ситуаций. Кроме того, создан оперативный штаб, работает телефон доверия 8 (391) 227–09–19. 

 

Полный список погибших в ДТП под Красноярском

1. Вячеслав Грушевский 1973 года рождения;
2. Антон Лицингер 1985 года рождения;
3. Иван Шарф 1996 года рождения;
4. Валентина Шалыгина 1978 года рождения;
5. Алена Гончарова 1990 года рождения;
6. Алина Ш. 2000 года рождения;
7. Семен Л. 2017 года рождения
8. Максим Ш. 2017 года рождения
 
Видео: Piter.tv

 

Теги: дтп красноярск , новости красноярск , погибшие в аварии под красноярском
Категории: Лента новостей ДТП Новости России

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