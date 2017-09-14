В сети появилось видео жесткого задержания омского гонщика.

Как сообщают СМИ, накануне омская полиция опубликовала видео жесткого задержания владельца автомобиля "Ниссан Кашкай".



Сотрудники ГАИ заметили опасного ездока, когда тот двигался по встречной полосе. На требование остановится водитель никак не отреагировал, а только увеличил скорость. Машина ехала по дороге, чудом не задев другие автомобили и пешеходов.



По данным полиции, при задержании нарушитель пытался бороться с правоохранителями.



На кадрах видно, как при задержании гонщика, на лежащего мужчину бросились несколько сотрудников полиции, очевидно, чтобы утихомирить.



По данному факту уже начал проверку областной СКР. Следователи проверят, применили ли силу полицейские.





Видео: YouTube/omskpolice