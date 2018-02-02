ФСБ опубликовала видео задержания торговцев оружием в Петербурге

В Петербурге накрыта и ликвидирована крупная ОПГ.

Пресс-служба ФСБ публикует уникальные кадры задержания в Петербурге членов банды, торговавшей оружием. Ранее мы писали, что ФСБ накрыла крупную банду подпольных торговцев оружием, промышлявших в Петербурге. По версии силовиков, преступники сами изготавливали огнестрельное оружие и взрывчатку. Они же сбывали запрещенный товар на "черном рынке".

Видео задержания бандитов проливает свет на некоторые моменты спецоперации. В записи, предоставленной ФСБ, можно увидеть задержание 6 мужчин. Они происходили в офисном пространстве, на улице и на территории многоквартирного жилого дома.

В первой части видео показано задержание двоих мужчин. Один из них (немолодой гражданин в куртке цвета "хаки") переносил в обычном пакете сетевого магазина револьвер с патронами и пистолет Макарова, а также глушитель, обоймы и боеприпасы. Оператор, снимавший видео, детально показывает изъятые у подозреваемого предметы.

Следом демонстрируются сцены задержания еще двоих мужчин на улице. Их "опускают" на снег, заковывают в наушники и быстро допрашивают. Это молодые мужчины славянской внешности в гражданской одежде. По логике монтажа, они могли идти на встречу с группой лиц, задержанных ранее.

Финальная локация ролика - обычная квартира жилого дома. У ее хозяина обнаружили самый внушительный запас боеприпасов. В кадр попало помповое ружье, пистолеты, сыпучие вещества (предположительно - взрывчатка), поддельные документы, холодное оружие, смартфоны и даже оружейная смазка.

Видео: пресс-служба ФСБ