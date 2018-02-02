ФСБ накрыла крупную банду подпольных торговцев оружием, промышлявших в Петербурге

В Петербурге раскрыта и ликвидирована ОПГ, члены которой изготавливали и продавали оружие.

Пресс-служба ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает о задержании членов банды торговцев оружием. В СМИ появились первые подробности по этому делу. Первыми новость о ЧП опубликовали журналисты "Росбалта".

Сегодня, 2 февраля, в нашем городе была фактически ликвидирована крупная ОПГ. Участники преступного формирования подпольно изготавливали и продавали оружие. Они действовали не только на территории Санкт-Петербурга, но и в области. Во время задержания и обысков силовики получили первые доказательства вины бандитов. У них обнаружили огнестрельное оружие, а также запчасти для них. Кроме того, ФСБ изъяли у преступников глушители, взрывчатку, боеприпасы и запчасти для СВУ.

Возбуждено уголовное дело, ключевые члены банды задержаны. Их ждут следствие и суд. Пресс-служба ФСБ также распространила фото момента задержания одного из торговцев оружием.