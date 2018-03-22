Появилось видео задержания преступников по делу о "петербургских автосалонах"

Пресс-служба ГУ МВД по региону поделилось видео с задержанием подозреваемых по делу о мошеннических схемах в автосалонах Петербурга.

“Фонтанка.Ру” опубликовала на сервисе YouTube видео задержания фигурантов дела об автосалонах. Напомним, что днем 21 марта пять петербургских судов проводили заседания по поводу аферистов. В Куйбышевском, Пhиморском, Выборгском, Красногвардейском и Смольнинском районных судах выбрали меру пресечения подозреваемых.

Подробнее о мошеннической схеме, по которой действовали злоумышленники мы писали здесь. В ходе слушаний судьи арестовали восемь петербуржцев на срок до 19 мая. Одна предполагаемая сообщница отпущена под подписку о невыезде. За это послабление подсудимой придется выложить полмиллиона рублей. Еще одну девушку освободили в зале суда.

Всего следствие привлечет к ответу 15 человек. Вердикт в отношении оставшихся пяти участников пока что не принят. Рассмотрение их дел отложено. Среди списка “ожидающих” значится руководитель преступного сообщества - Орхан Фарзалиев. В настоящее время Прокуратура не предъявила им обвинения.

Напомним, что уголовное дело по мошенничеству в салонах автосервисов возбуждено 20 марта. Его объединили еще с семью преступными эпизодами, которыми правоохранительные органы занимались с февраля по март. Следствие считает, что злоумышленники в течение четырех лет обманывали клиентов. На невнимательности покупателей они заработали по общим подсчетам более миллиона рублей.



Видео: YouTube/Fontanka.ru

