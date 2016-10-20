Появилось видео смертельной аварии в Шуйском районе Ивановской области

В тройном ДТП погибли два человека.

Страшная смертельная авария произошла накануне утром, 24 октября, в Шуйском районе Ивановской области. Сейчас появилось видео смертельной аварии.

Авария произошла на 174 километре трассы Ростов - Иваново - Нижний Новгород. Водитель автомобиля "Митсубиси Лансер" на скользкой дороге на повороте не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с "Рено Дастер", который в свою очередь столкнулся лоб в лоб с автомобилем "Фиат Дукато".

В результате аварии водитель "Митсубиси" 1972 года рождения погиб на месте аварии. Скончалась и его пассажирка, сидевшая на заднем сидении 1974 года рождения. Еще одна женщина из этой машины с серьезными травмами госпитализирована в больницу.

На опубликованных кадрах с видеорегистратора автомобиля очевидца аварии отчетливо видно, как "Митсубиси выносит на повороте через сплошную линию на встречку. Виден и смертельный удар. К слову сказать, очевидец в последний момент вывернул свой автомобиль и избежал столкновения.

Видео: УГИБДД по Ивановской области