Появилось видео смертельного ДТП с участием 7 машин на Кубани

В ДТП столкнулись 3 грузовика и 4 легковых автомобиля.

Сегодня ночью, 18 апреля, в Краснодарском крае произошло массовое ДТП с участием 7 машин, в котором погиб человек.

Сообщается, что ДТП произошло в Гулькевичском районе возле села Новоукраинское около половины 4го утра. Сначала столкнулись "Газель" и грузовик с полуприцепом. На месте происшествия стали останавливаться автомобили, чтобы оказать помощь пострадавшим в аварии. И в эту группу стоящих автомобилей врезалась фура. В итоге столкнулись 3 грузовика и 4 легковых автомобиля.

На месте ДТП от полученных травм скончался один человек. С травмами различной тяжести в больницу госпитализированы 4 человека. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. Кто погиб в ДТП и при каких обстоятельствах, не сообщается.

Фото и видео: Instagram/ dtpkrd