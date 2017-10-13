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Вчера, 20:47
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TretyakovaS
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Появилось видео смертельного ДТП под Тюменью: два грузовика смяли легковушку

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В сети появилось жуткое видео аварии под Тюменью, где погибли три человека.

В сеть проникло видео жуткого столкновения двух большегрузов и легкового автомобиля под Тюменью.

СМИ сообщают, что ДТП произошло на 371-м км трассы Тюмень – Ханты – Мансийск. По данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель "Рено", выезжая со второстепенной дороги, не пропустил КамАЗ.

На кадрах видно, что после страшной аварии участники движения бросились пострадавшим на помощь. В результате ДТП погиб водитель и пассажирка "Рено", а также водитель КамАЗа. Водителя грузовика "Ивеко" госпитализировали.

Видео: YouTube/tyumen times

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Категории: Новости России

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