Появилось видео смертельного ДТП под Тюменью: два грузовика смяли легковушку

В сети появилось жуткое видео аварии под Тюменью, где погибли три человека.

В сеть проникло видео жуткого столкновения двух большегрузов и легкового автомобиля под Тюменью.



СМИ сообщают, что ДТП произошло на 371-м км трассы Тюмень – Ханты – Мансийск. По данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель "Рено", выезжая со второстепенной дороги, не пропустил КамАЗ.



На кадрах видно, что после страшной аварии участники движения бросились пострадавшим на помощь. В результате ДТП погиб водитель и пассажирка "Рено", а также водитель КамАЗа. Водителя грузовика "Ивеко" госпитализировали.





Видео: YouTube/tyumen times