Появилось видео сильного пожара в новостройке в Саранске

Видео: в Саранске в первой половине дня огонь охватил строящуюся многоэтажку.

Сегодня днем, 12 октября, жителей Саранска напугал страшный пожар в Октябрьском районе города. В столице Мордовии с 11 утра горело 14-этажное здание-новостройка. Пожар на объекте связали со строительными работами. Кстати, в социальных сетях уже появились пугающие видео и фото с места ЧП.

На уникальных кадрах видно, что здание еще не достроено, вокруг него стоит специализированная техника. При этом черные клубы дыма вырываются из окон на всех 14 этажах: строение буквально охвачено пожаром. На фоне здания виднеется "Мордовия-Арена", впрочем, пожар ей совсем не угрожает.

Как оказалось позже, причиной пожара стали строительные материалы. В МЧС уточнили, что на территории здания горел пенопласт. Площадь возгорания оказалась небольшой - она не превышала 20 квадратных метров. Но именно горение химических веществ стало причиной массового задымления округи.

Видео: Привет, сейчас, Саранск