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В Саранске мужчина открыл стрельбу по детям и прострелил зуб мальчику
Сегодня, 11:22
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MShaffter

В Саранске мужчина открыл стрельбу по детям и прострелил зуб мальчику

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Пуля попала в зуб одному из ребят.

Накануне вечером, 25 июля, в Саранске стрелял по детям во дворе из пневматики.

Сообщается, что два 11-летних мальчика бегали по крышам гаражей в гаражном массиве на Светотехстрое. Одному из мужчин (48 лет) не понравилось это, он взял в руки пневматический пистолет и начал стрелять по детям. Пуля угодила в зуб одному из мальчишек и выбила его.

Полиция выяснят все детали происшествия.

Сегодня ранее: В Краснодаре 8-летнего велосипедиста насмерть сбил грузовик.

Фото: ВК, ПРОИСШЕСТВИЯ | Саранск | Мордовия

 

Теги: новости россии, новости саранска, открыл стрельбу по детям, пострадал ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Общество,

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