Появилось видео с места падения беспилотника в "Москва-сити"

В соцсетях распространился ролик из "Москва-Сити".

Журналисты в социальных сетях поделилияь видеозаписью, которое якобы сделано в момент падения украинского дрона на территории комплекса "Москва-Сити". Известно, что в городе работают оперативные службы. Накануне специалисты из российского министерства по обороне сообщили о том, что в ночь на во вторник 1 августа киевский режим атаковал столицу России тремя бесчпилотными летательными аппаратами. Еще два объекта противника были сбиты систем ами противовоздушной обороны, один объект - подавлен работой станции радиоэлктроной борьбы. Глава Москвы Сергей Собянин объяснил жителям, что БПЛА врезался в одну из башен комплекса "Москва-Сити", в результате оказалось повреждено остекление на площади в 150 квадратных метров. На текущий момент сведений о пострадавших нет.

Собянин: несколько беспилотников сбиты силами ПВО при попытке пролета в Москву.

Фото и видео: Telegram / Голос страны