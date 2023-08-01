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Собянин: несколько беспилотников сбиты силами ПВО при попытке пролета в Москву

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Один из беспилотников долетел до той же башни в "Москва-Сити", которая была повреждена в минувшие выходные.

Несколько беспилотников сбиты силами ПВО при попытке пролета в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 1 августа. Собянин отметил, что один из беспилотников долетел до той же башни в "Москва-Сити", которая была повреждена в минувшие выходные. По его словам, поврежден фасад на уровне 21 этажа. Кроме того, нарушено остекление 150 кв м.

Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Позже с официальным заявлением выступило Минобороны РФ. В военном ведомстве сообщили, что киевский режим предпринял попытку провести террористическую атаку по объектам в Москве и Московской области. Два беспилотника были уничтожены над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов.

Ранее Песков заявил, что атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность киевского режима.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: беспилотники, мэр москвы, пво, сергей собянин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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