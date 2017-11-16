Появилось видео с места ДТП на КАД, ставшего причиной пробки на 6 км

Вчера, 15 ноября, на КАД в Санкт-Петербурге произошло жесткое ДТП. В Сети через сутки появилось видео возможных причин аварии.

Вчера, 15 ноября, весь Петербург обсуждал загадочное ДТП на КАД. В результате аварии от Колтушского до Мурманского шоссе выросла пробка в 6 км, а пострадавших эвакуировали вертолетом. При этом никто так и не рассказал, что конкретно стало причиной ЧП.

Сегодня, 16 ноября, в социальных сетях появилось видео, якобы снятое за несколько мгновений до аварии. На нем можно разглядеть машину Opel Corsa, которая резко тормозит в средней полосе КАД. По словам очевидцев, у автомобиля лопнуло колесо, и водитель принял спорное решение тут же резко затормозить, а не продолжить путь, съезжая на обочину. В итоге машинам, едущим сзади пришлось оттормаживать. Автор поста заметил, что на его глазах все успели затормозить, но потом именно этот затор стал причиной ДТП.

Впрочем, в комментариях многие назвали действия водителя Opel правильными. Опытные водители заметили, что, скорее всего, виноваты "леталы", которые ехали слишком быстро и не успели затормозить перед "пробкой".

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург