Появилось видео прорыва трубы на улице Фрунзе

Канал Piter.TV публикует кадры коммунальной аварии на юге города.

На улице Фрунзе лопнула труба с горячей водой. Кипяток вылился на асфальт и затопил целый двор. Канал Piter.TV публикует первые кадры с места ЧП. Отметим, что авария произошла во дворе дома № 6.

На видео можно заметить, что пространство вокруг места прорыва затянуто паром. Вода видна и на асфальте, и на земле. В зону прорыва попали пешеходные дороги, парковка, автомобили и жилые дома. Известно, что труба лопнула примерно в 19 часов.

По разным данным, от 8 до 20 домов в зоне прорыва в эти минуты остаются без горячей воды.

Видео: Piter.TV