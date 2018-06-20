Появилось видео пожара на крупнейшем в России оборонном заводе Красмаш

Произошло обрушение кровли, но пострадавших нет.

В Красноярске полыхает Красмаш — один из крупнейших в России оборонных заводов. На нем производит баллистические ракеты, ракетоносители и прочую технику для космоса. Пожар произошел в одном из цехов завода "КрасМаш". Пока площадь возгорания неизвестна. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю

По данным МЧС , горит силовая установка в корпусе №90. Произошло обрушение кровли, но пострадавших нет. На ликвидации работают 64 человека, угрозы распространения нет.

Фото и видео: ЧП Красноярска/ ВК

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