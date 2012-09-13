Появилось видео нападения сбитого пешехода на машину в Иванове

На одной из дорог города Иваново произошел курьезный случай. Пешеход, которого чуть не сбила легковушка, набросился с кулаками на машину обидчика.

В Ивановской области пешеход набросился на автомобиль, который едва не сбил его. ЧП произошло минувшей ночью в самом Иванове. В социальных сетях уже появилось видео этого инцидента. Уже известно, что дорожный конфликт случился на оживленной улице Генерала Хлебникова поздно вечером.

На эксклюзивных кадрах видно, что пара молодых людей переходит дорогу по пешеходному переходу. При этом на улице наблюдается достаточно плотный трафик и плохая видимость: в городе идет дождь вперемешку со снегом. Один из водителей не успели или не захотел остановиться перед парочкой. Он въехал в мужчину, который оказался "крепким орешком" - ивановец устоял на ногах и тут же набросился на обидчика. Мужчина ударил автомобиль ногой в бок и только после этого продолжил движение.

Водитель легковушки не стал влезать в разборки. Он ударил по газам и скрылся с места ДТП через несколько мгновений.

Видео: Автопартнер, Вконтакте