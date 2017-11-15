Появилось видео мощного пожара в центре Тулы

В центре города Тулы загорелось здание мебельного магазина.

В центре Тулы полыхало двухэтажное историческое здание. Местные жители пишут в Instagram, что речь идет о тульской филармонии. Другие очевидцы уточняют, что горел все-таки мебельные магазин, расположенный неподалеку. В социальных сетях уже появились фото и видео ЧП.

Известно, что пожар произошел на проспекте Ленина. По кадрам с места происшествия видно, что эпицентр пожара находился на втором этаже кирпичного здания. Люди сняли на видео, как дым и пламя вырываются из-под крыши строения. При этом сам проспект перекрыт пожарными машинами: в тушении огня принимают участие десятки спасателей.

В пресс-службе местного МЧС уточнили, что горел все-таки мебельный магазин. Спасатели потратили 3 часа на ликвидацию пламени. Пострадавших в ходе пожара нет.

Видео: Instagram