Появилось видео мощного пожара в центре Перми

Новости Перми: в центре города загорелся крупный отель. Дым от пожара затянул несколько сотен квадратных метров пространства.

Сегодня днем, 3 ноября, в центре Перми загорелся гостиничный комплекс. Пожар произошел на улице Седова в отеле "Амулет". В социальных сетях появились первые фото и видео с места происшествия. Они выглядят эффектно и пугающе: особенно страшным кажется густой белесый дым, окутавший всю улицу. На видео можно заметить суету местных жителей, которые явно шокированы происходящим. Люди перебегают дорогу в неположенном месте, а водители притормаживают, чтобы посмотреть на пожар.

Отметим, что, по данным МЧС, помимо отеля "Амулет" в этом же строении расположены офисы и даже жилые квартиры. По последним сведениям, пожар начался в 14 часов дня по местному времени. Информация о пострадавших отсутствует, известно, что пожарным пришлось эвакуировать из двухэтажного здания двух человек. На данный момент пожар потушен, эксперты устанавливают причины возгорания.

Видео: Подслушано Пермь, VK