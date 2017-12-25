Появилось видео момента аварии у метро "Славянский бульвар" в Москве

Камеры видеонаблюдения засняли момент аварии в пешеходном переходе около станции метро "Славянский бульвар" в Москве.

Очевидцы сообщают. что автобус пытался перепарковаться, но водитель не справился с управлением. Из-за этого автобус полетел в сторону подземного перехода. В результате инцидента, по последним данным ТАСС, погибло пять человек. Еще как минимум 15 пассажиров получили тарвмы.

на место ЧП прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщают местные СМИ. Он рассказал, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в данный момент.

На данный момент рассматривают две версии случившегося: отказ тормозов и авария с участием другой машины. Правда, последней на записи не видно. Также роковую шутку могла сыграть скользская дорога. Водителя задержали. Версию с преднамеренным наездом правоохранительные органы сейчас полностью исключают. Фото и видео с места ДТП можно посмотреть здесь.

Видео: Piter.tv