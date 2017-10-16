Появилось видео ликвидации медведя-убийцы под Воронежем

В сеть проникло видео с бегающим по Семилукам медведем и операцией по его ликвидации. Правоохранители сделали около 10 выстрелов, чтобы остановить животное.

В сети появились кадры с бегающим по Семилукам медведем и операцией по его ликвидации.



На кадрах видно, как правоохранители пытаются выгнать зверя выстрелами. Медведь бегал между домами до тех пор, пока полицейские не попали в него несколько раз. Раненное животное упало, но продолжало шевелиться. В тот момент полицейский выстрелил в последний раз. Всего было сделано около 10 выстрелов.



Напоминаем, что 15 октября, в селе Семилуки Воронежской области из частного зверинца сбежал медведь. Он сломал доски в своём вольере и начал поиски жертвы. Он напал на 87-летнего пенсионера, а потом и на своего хозяина, который безуспешно пытался загнать зверя в вольер. Сейчас мужчина находится в тяжёлом состоянии.



По данному факту проводится проверка.





Видео: YouTube/grivas1963

