Появилось видео крушения грузового Boeing, на борту которого находились 3 человека

Самолет рухнул в воды залива Тринити-Бэй 23 февраля.

В субботу, 23 февраля, в Ануаке, штат Техас рухнул в воды залива Тринити-Бэй. Все три человека, находившиеся на борту, погибли. Офис шерифа округа Чамберс выложил это видео намного позднее трагедии из-за запрета Национального совета безопасности.

Atlas Air с глубокой печалью подтверждает, что три человека, находившиеся на борту во время выполнения рейса 3591, не выжили в аварии, произошедшей в субботу, 23 февраля, в Ануаке, штат Техас. авиакомпания Atlas Air

Боинг совершал рейс из Майами (штат Флорида) в аэропорт штата Техас.

Фото и видео: Офис шерифа округа Чамберс