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Появилось видео крушения грузового Boeing, на борту которого находились 3 человека

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Самолет рухнул в воды залива Тринити-Бэй 23 февраля.

В субботу, 23 февраля, в Ануаке, штат Техас рухнул в воды залива Тринити-Бэй. Все три человека, находившиеся на борту, погибли. Офис шерифа округа Чамберс выложил это видео намного позднее трагедии из-за запрета Национального совета безопасности.

Atlas Air с глубокой печалью подтверждает, что три человека, находившиеся на борту во время выполнения рейса 3591, не выжили в аварии, произошедшей в субботу, 23 февраля, в Ануаке, штат Техас.

авиакомпания Atlas Air

Боинг совершал рейс из Майами (штат Флорида) в аэропорт штата Техас.

Фото и видео: Офис шерифа округа Чамберс

 

Теги: atlas air, boeing, крушение боинга
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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