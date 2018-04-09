Появилось видео крупного пожара в ТРЦ "Звезда" в Самаре

Всех посетителей торгового центра эвакуировали.

В центре Самары в торговом центре "Звезда" произошло возгорание. Всех посетителей центра эвакуировали. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области "Интерфаксу".

Сообщается, что информация о возгорании поступила в 18.05 по местному времени (17.05 МСК). Примерная площадь пожара около 200 кв м.

Предположительно, пострадавших нет. Пожар может угрожать развлекательному центру. По одной из версий, загорелись строительные леса, сразу началась эвакуация людей в КРЦ. Охрана помогла в доступе к гидрантам. Сообщили в ведомстве

На сайте ГУ МЧС РФ по Самарской области сообщается, что пожар произошел в здании на ул. Ново-Садовая 106г. "Горит двухэтажное неэксплуатируемое здание", - говорится в сообщении. На тушение пожара выехали 64 человек личного состава и 22 единицы техники.

На данный момент пожар локализован.

Видео: YouTube / Egor Potapov; AJIEKC SAMARA