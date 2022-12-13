Появилось видео "снежного шторма" на Финском заливе

Ранее в КЗС предупредили горожан об опасности выхода на лед Финского залива и Невской губы.

На Финском заливе бушует снежный шторм "Снежный шторм" бушует на Финском заливе. Видео опубликовала пресс-служба КЗС Петербурга от наводнений.

Ранее в КЗС предупредили горожан об опасности выхода на лед Финского залива и Невской губы. В Финском заливе спасли более 100 рыбаков. Их доставили на берег. В Петербурге из-за непогоды есть вероятность повышения уровня воды и разрушение ледового покрова водоемов. Так, Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга уже закрыли в случае наводнений.

Видео: Telegram / Официальный канал Дирекции КЗС