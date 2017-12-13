Появилось видео, как в прямом эфире застрелили американца

Американца застрелили во время трансляции в социальной сети.

В Северной Каролине местный музыкант случайно заснял на видео собственное убийство. Об этом сообщает канал Wsoctv. На кадрах видно, как Прентис Робинсон прогуливаясь по улице ведет прямой эфир на facebook, затем встречает неизвестного, вступает с ним в короткий диалог, а после получает несколько выстрелов. Позже становится ясно, что американец упал на асфальт от полученных травм.

Шеф полиции города Вингейт Донни Гей сообщил, что погибший приходил к нему за несколько минут до смерти. Тогда он сообщил о краже телефона.

"Я только что говорил с ним, я только что… Тяжело об этом говорить. Я только что закончил говорить с ним", - передает шеф.

В социальной сети пользователи сообщают, что Робинсона застрелили в день его рождения. Однако эта информация недостоверная.

Видео: YouTube - World News