Появились подробности визита Путина в Петербург на годовщину снятия блокады

Известны некоторые детали программы пребывания главы государства в Северной столице.

Владимир Путин по традиции примет участие в мероприятиях, посвященных Дню полного снятия блокады Ленинграда. Об этом официально сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Более того, в СМИ появились подробности планов президента на 27 января. Так, сообщается, что Владимир Путин не ограничится посещением какой-то одной памятной точки и участием в одном мероприятии. Судя по всему, глава государства приедет в Северную столицу на целый день. Во всяком случае, по словам Пескова, президент "примет участие в нескольких мемориальных событиях". Пока же программа главы государства на 27 января "прорабатывается".

Пресс-секретарь президента напомнил, что речь идет об особой дате. "Это очень важная дата для всей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина", - заметил чиновник.

При этом журналисты так и не узнали, примет ли Владимир Путин участие в праздничном параде, который пройдет 27 января в центре Северной столицы. Напомним, что целесообразность проведения торжественного мероприятия вызвала вопросы у части населения Санкт-Петербурга. Узнать мнение Владимира Путина и Дмитрия Пескова на этот вопрос не удалось.

"Город с богатыми дискуссионными традициями, поэтому в данном случае это не тема Кремля", - пояснил Песков.

Фото: PIter.TV