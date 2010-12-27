Появились подробности падения из окна ребенка на проспекте Стачек

Очевидцы рассказали в социальных сетях, как малыш выпал из окна 4-го этажа на проспекте Стачек.

Сегодня вечером, 24 августа, на проспекте Стачек из окна многоквартирного дома выпал маленький ребенок. ЧП случилось после 18 вечера во дворе дома № 84. В социальных сетях соседи уже рассказали подробности чрезвычайного происшествия.

По словам одной из местных жительниц, мальчик упал на асфальт после того, как неудачно облокотился на защитную сетку окна. На это указывают также разбитая сетка на земле под окнами дома и два тапочка ребенка. Известно, что после падения малыш был жив, его увезла скорая помощь. Сначала люди писали о падении с 4-го этажа, но позже выяснилось, что речь идет о 6-м этаже. Именно там очевидцы заметили сотрудников полиции с фонариками в руках.

Позже на месте ЧП появились сотрудники СК РФ: они обследовали место падения и даже провели какие-то измерения. По словам соседей, на вид пострадавшему ребенку было 2-3 годика. Правда, нашлись те, кто заявил, что размер тапок явно превышает размер детских ног в этом возрасте.

Соседка по имени Татьяна написала ВК, что ребенок живет в многодетной семье уроженцев одной из республик СНГ. Якобы родители мало следят за детьми, которые часто играют на дороге во дворе. Однако никаких подтверждений своих слов женщина не привела. Она же уточнила, что картина падения ребенка была страшной и она испытала "ужас до мурашек по коже".

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург