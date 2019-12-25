Точная дата выхода мини-сериала пока неизвестна.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в сети появились первые кадры сериала "Противостояние" по Стивену Кингу. Кадры опубликованы изданием Vanity Fair в Instagram.

По сюжету опасный штамм вируса уничтожает почти все население мира. Главные герои должны выбрать между добром и злом, чтобы выжить. Действие происходит в примерно в 90-е годы XX века.

На кадрах можно заметить Вупи Голдберг в образе Матушки Абигайль. Также Александра Скарсгарда, Одессу Ян, Джован Адепо и Хизер Грэм. Режиссром выступил Джош Бун , который ранее снял "Виноваты звезды" и "Новые мутанты".

Точная дата сериала неизвестна.

Ранее мы сообщали о том, что создатели "Великолепного века" снимут новый исторический сериал.

Фото:vanityfair/instagram