Появились кадры задержания женщин, завербованных украинскими спецслужбами

Операции проведены силами ФСБ в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону.

Сотрудники российского силового ведомства задержали на территории Севастополя, Воронежа и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов украинских спецслужб. Известно, что все они были завербованы для совершения терактов против высокопоставленных российских военнослужащих, а также осуществления и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса страны (ТЭК).

В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что подозреваемые прошли у киевского режима обучение обращению со стрелковым оружием, а также минно-взрывному делу, управлению беспилотниками, методам выявления наружного наблюдения. Фигурантки расследования дали признательные показания. Во время обысков оперативники нашли по местам жительства злоумышленниц внушительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, средства связи и коммуникации с иностранными кураторами. Установлено, что женщины не были непосредственно связаны между собой. Однако двое задержанных женщин в Ростове-на-Дону оказались бывшими одноклассницами.

На основании материалов оперативно-разыскной деятельности в отношении задержанных следственными подразделениями ФСБ возбуждены уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. ЦОС ФСБ РФ

По совокупности преступлений им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет. Дополнительно силовиками проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые оказывали агентам Украины содействие в их противоправной деятельности на российской земле.

СК завершил расследование теракта в "Крокусе".

Фото и видео: ЦОС ФСБ России