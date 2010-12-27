Появились фото фонтана на Парадной улице в Петербурге

В Петербурге снова прорвало трубу. Фонтан воды образовался на Парадной улице.

В центре Петербурга случился очередной мощный прорыв системы водоснабжения. На этот раз труба лопнула на Парадной улице. Здесь тут же образовался мощный фонтан. Жидкость пробила асфальт и превратилась в двухметровый гейзер. В социальных сетях уже появляются фотографии этого необычного коммунального явления.

По словам очевидцев, в зоне затопления оказались несколько припаркованных автомобилей. Кроме того, фонтан вырос посреди полосы движения транспорта. Из-за этого на Парадной улице образовался затор. Размеры пробки растут: все-таки на улице в это время и без того наблюдается час-пик. Отметим, что Парадная улица расположена в центре города: она соединяет Виленский переулок и Кирочную улицу.

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенники ходят по квартирам и выманивают у людей номера СНИЛС.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург