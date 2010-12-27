В Петербурге мошенники ходят по квартирам и выманивают у людей номера СНИЛС

В Петербурге группы молодых людей по 4-5 человек обходят многоквартирные дома и спрашивают у людей номера СНИЛС. Свои действия странные личности объясняют "обязательной перепесью" или акцией от НПФ собеседника. Об этом пишут петербуржцы в социальных сетях и на портале Pikabu. В Сети уже появились фотографии "охотников за СНИЛС".
По одной из версий, речь идет о настоящих мошенниках, которые узнают личные данные граждан с простой целью: перевести их в один из частных пенсионных фондов за вознаграждение от НПФ. Эту версию подтверждает тот факт, что молодые люди при общении демонстрируют собеседникам удостоверения сотрудников НПФ.
Вот как описывает общение с мошенниками один из их собеседников:
Звонок в дверь, иду узнать кого нелёгкая принесла. Открываю дверь на пороге стоит девочка лет 18-19. Сразу же показала удостоверение работника НПФ. Поинтересовались моим возрастом. Предложила "проверить" мои "данные". Девушка замялась, сказала что есть какие то документы которые проверяются по номеру СНИЛС и я обязан ей показать данный документ НЕМЕДЛЕННО! На вопрос, с какой стати я ей должен что то показывать, сказала что есть договоренность с администрацией района города и я ОБЯЗАН предъявить ей СНИЛС, иначе их организация будет ежедневно приходить ко мне, а если я откажусь, то вызовут полицию.Пользователь под никнеймом chertekak
Мошенники рассказывают доверчивым гражданам, что Пенсионный фонд проводит проверку СНИЛСов, и если не проверить СНИЛС – человек лишится права на пенсию. При этом якобы для осуществления проверки СНИЛСа у гражданина переписывают паспортные данные. Информация о проверке СНИЛСов не соответствует действительности, а сотрудники Пенсионного фонда никогда не ходят по домам. Если человек представляется работником Пенсионного фонда и предъявляет Вам удостоверение, то вы можете набрать телефон приемной управления (отдела) ПФР того района и города, где вы живете (получаете пенсию) и выяснить: проводится ли в этот день специалистами выездной прием, участвует ли человек с такой фамилией в выездном приеме.\Сообщение Пенсионного Фонда России