В Петербурге мошенники ходят по квартирам и выманивают у людей номера СНИЛС

Петербуржцы жалуются на новый тип мошенников, который появился в Северной столице. По многоквартирным домам ходят странные молодые люди, которые незаконно выманивают у горожан их личные данные.

В Петербурге группы молодых людей по 4-5 человек обходят многоквартирные дома и спрашивают у людей номера СНИЛС. Свои действия странные личности объясняют "обязательной перепесью" или акцией от НПФ собеседника. Об этом пишут петербуржцы в социальных сетях и на портале Pikabu. В Сети уже появились фотографии "охотников за СНИЛС".

По одной из версий, речь идет о настоящих мошенниках, которые узнают личные данные граждан с простой целью: перевести их в один из частных пенсионных фондов за вознаграждение от НПФ. Эту версию подтверждает тот факт, что молодые люди при общении демонстрируют собеседникам удостоверения сотрудников НПФ.

Вот как описывает общение с мошенниками один из их собеседников:

Звонок в дверь, иду узнать кого нелёгкая принесла. Открываю дверь на пороге стоит девочка лет 18-19. Сразу же показала удостоверение работника НПФ. Поинтересовались моим возрастом. Предложила "проверить" мои "данные". Девушка замялась, сказала что есть какие то документы которые проверяются по номеру СНИЛС и я обязан ей показать данный документ НЕМЕДЛЕННО! На вопрос, с какой стати я ей должен что то показывать, сказала что есть договоренность с администрацией района города и я ОБЯЗАН предъявить ей СНИЛС, иначе их организация будет ежедневно приходить ко мне, а если я откажусь, то вызовут полицию. Пользователь под никнеймом chertekak

После попытки разобраться в деталях схемы в парадной появились "защитники" девушки, которые также представились работниками НПФ. Они не смогли объяснить петербуржцу правовую сторону своей работы и вскоре удалились. Более того, парни пытались применить силу к собеседнику и использовали обсценную лексику. Отметим, что это лишь одно из многих сообщений о действиях "охотников за СНИЛС" в Петербурге.

Пользователи портала Pikabu.ru провели собственное расследование, и связали работы сомнительных личностей с предприятием Active Promotion of Services и ООО "АПФ" В данный момент канал Piter.TV общается с представителями этих организаций, комментарии на тему сбора личных данных незаконным методом будут размещены на нашем сайте в ближайшее время.

При этом ситуацию уже прокомментировали в ПФР. Там подтвердили факт работы подобных мошеннических схем в разных регионах России.