Повторное ограбление табачной лавки на Светлановском попало на видео

Грабители зачастили выносить выручку из одного и того же магазина.

В ночь на 14 января неизвестный в маске зашел в магазин и, угрожая продавцу, вынес выручку из кассы. Происшествие попало в объектив камер наблюдения.

Инцидент произошел в табачной лавке, расположенной на Светлановском проспекте. Неизвестный молодой человек, скрыв лицо, уверенным шагом подошел к 20-летней продавщице и, угрожая даже не пистолетом, а газовым баллончиком, забрал у нее кассу. После этого грабитель вышел с деньгами под мышкой. На тот момент, выручка составляла 20000.

Стоит отметить, что это уже не первое ограбление магазина. На прошлой неделе из кассы было похищено 50000 тыс. рублей.

По факту случившегося ведется проверка. Полиция разыскивает злоумышленника.

Видео: Piter.tv