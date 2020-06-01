Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в РФ

Samsung The Sero может поворачиваться на 90 градусов.

Samsung в России начала продажи нового телевизора с поворотным экраном. Этот телевизор станет настоящей находкой для тех, кто любит смотреть видео из соцсетей на большом экране.

Samsung The Sero может поворачиваться на 90 градусов, то есть панель можно использовать, как вертикально, так и горизонтально. Модель уже давно продается в США и Европе. Теперь телевизор дошел и до России, его стоимость составила 109 990 рублей.

В телевизоре установлен QLED экран с разрешением 4К. Диагональ – 43-дюйма.

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Видео: YouTube/ What"s New